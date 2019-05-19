الانواء الجوية : الرطوبة تخيم على ذي قار حتى الثلاثاء المقبل

2019/05/19 | 21:32

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شبكة اخبار الناصرية:

توقعت هيئة الانواء الجوية في ذي قار اليوم ان تستمر معدلات الرطوبة العالية التي تشهدها المحافظة حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل .





شبكة اخبار الناصرية:توقعت هيئة الانواء الجوية في ذي قار اليوم ان تستمر معدلات الرطوبة العالية التي تشهدها المحافظة حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل .وقال مدير انواء ذي قار علي طارق لشبكة اخبار الناصرية ، انه بفعل المنخفض الموسمي الحراري المصحوب بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو العليا ، فان المحافظة تشهد ارتفاعا ملموسا في معدلات الرطوبة بلغت ذروته اليوم عند 66% .واضاف ان الرطوبة ستبقى عند معدلاتها المرتفعة حتى يوم الثلاثاء المقبل ، الامر الذي سيزيد الاحساس بالحر لدى المواطنين لاسيما وان درجات الحرارة بلغت اليوم 41 درجة مئوية .

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