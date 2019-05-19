شهود عيان: سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

2019/05/19 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد شهود عيان للحرة بسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية في بغداد.

وقالت مراسلة الحرة إن صفارات الإنذار دوت في السفارة بعد سقوط صاروخ في محيطها.

وأغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء.

يتبع

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