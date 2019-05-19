سفارة فيتنام بالقاهرة تحتفل بالذكري ١٢٩ لميلاد هوشي منه

2019/05/19 | 21:36

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المستقلة – القاهرة – جمال كامل

الاحتفال بالذكرى 129 لميلاد الزعيم الخالد هوشي منهاحتفل سفير فيتنام في القاهرة تران ثانه كونغ بهذه المناسبة الهامة حيث سافر هو تشي مينه ،الملقب بوالد الثوار ، إلى جميع أنحاء العالم.ومن كلماته الشهيرة “ليس هناك أغلى من الحرية والاستقلال” ، قام الزعيم هو تشي مينه بزيارة مصر في طريق عودته من فرنسا إلى فيتنام في عام 1946.حضر الحفل نائب وزير الخارجية المصري هاني سليم وعدد من سفراء الدول الآسيويه بالقاهرة والإعلامين.وفي هذه المناسبة أيضًا ، قدمت السفارة اصدار “كتاب فيتنام مصر 55 عامًا صداقة ” للكاتب رفعت خالد.جدير بالذكر أن السيد عبد الفتاح السيسي هو أول زعيم عربي يقوم بزيارة رسمية لفيتنام والرئيس الفيتنامي الراحل تران داي كوانغ هو أول رئيس فيتنامي يزور مصر.



…كماان مصر هي إحدى الدول العربية التي أقامت علاقات قوية مع فيتنام منذ عام 1963.هذا و يتناول الكتاب العلاقات التاريخية بين كبار القادة هو تشي مينه والزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأوجه التشابه بينهما وأن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان على علاقة بصداقته مع الزعيم هوشي مينه.تتميز فيتنام بطبيعتها الساحرة والعديد من الجزر والسواحل والخلجان مما جعل عدد كبير من السائحين الاجانب بزيارة فيتنام ليبلغ ١٢ مليون سائح خلال عام 2018 .بالنظر إلى الحجم النسبي للسكان ، تعد مصر وفيتنام من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية التي تجلب العديد من الفرص الاستثمارية لكلا البلدين.مما ادي الي ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام في عام 2018 إلى 420 مليون دولار أمريكي مقابل 377 في عام 2017.

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