أمريكا تعلن أولى خطوات

2019/05/19 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم صفقة القرن.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه سيعقد في أواخر يونيو المقبل، مؤتمرا في البحرين للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.انتهى

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