ديالوك ” الحلقة السادسة عشر مع اكرم درويش

2019/05/19 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بەرنامێ “دیالۆك” خەلەکا شازدێ دگەل ئەکرەم دەروێش #ايزيدي٢٤_Ezidi24

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