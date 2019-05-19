2019/05/19 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خلية الإعلام الامني، طبيعة الإنفجار الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد.وذكر بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “صاروخ كاتيوشا سقط وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر.وقالت الخلية انها ستنشر التفاصيل بوقت لاحق.فيما أفد مصدر أمني للفرات بان “مكان سقوط المقذوف كان قرب متحف الطائرات مجاور نصب الجندي المجهول في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني يوضح طبيعة الإنفجار في المنطقة الخضراء وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يوضح طبيعة الإنفجار في المنطقة الخضراء وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يوضح طبيعة الإنفجار في المنطقة الخضراء وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).