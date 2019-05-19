قائد عمليات بغداد : العثور على منصة اطلاق صاروخ الكاتيوشا امام الجامعة التكنلوجية

2019/05/19 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي العثور على منصة اطلاق صاروخ الكاتيوشا امام الجامعة التكنلوجية قرب سريع محمد القاسم في بغداد .

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