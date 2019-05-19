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#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر

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#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر

الأحد 19 مايو 2019 - 21:14

#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر

#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر

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