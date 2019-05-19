#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر
الاخبار العاجلة
#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر
الأحد 19 مايو 2019 - 21:14
#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر
#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر
© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل_الغدير | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء لم يسفر عن إصابات أو خسائر تذكر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).