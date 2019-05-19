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خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء


خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء
2019/05/19 | 21:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء

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خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء

الأحد 19 مايو 2019 - 21:10

خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء

خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء

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