وزير الدفاع الإيراني: ايران تشهد

2019/05/19 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن بلاده تشهد "ذروة المواجهة مع الأعداء".

وقال حاتمي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال ملتقى وطني تحت عنوان "يوم الاتصالات والعلاقات العامة"، في طهران، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية: "نحن اليوم بلغنا ذروة المواجهة مع العدو في شتى الصعد بما فيها الاقتصادية".

وأضاف حاتمي أن "الأعداء يسعون، من خلال حربهم النفسية واستخدام وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي، لبث الشعور باليأس والإحباط في أوساط المجتمع الإيراني".

وفي غضون ذلك، اعتبر قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أن "جهوزية قوات الدفاع الجوي الإيرانية واستعدادها التام مما يبث روح اليأس لدى الأعداء".

وتصعد إيران خطاباتها العسكرية على خلفية توتر حاد مع الولايات المتحدة منذ تولي رئيسها الحالي، دونالد ترامب، زمام السلطة في بلاده، في يناير 2017، ليشدد كثيرا النهج الأمريكي تجاه الجمهورية الإسلامية التي فرض عليها مجموعة عقوبات موجعة.



ووصل هذا التصعيد مرحلة جديدة بعد إرسال البنتاغون، منذ 5 مايو الحالي، إلى منطقة الخليج، مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.

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