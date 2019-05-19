امريكا تُطمئن العراق بعدم إستخدام أراضيه لمهاجمة إيران

2019/05/19 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الولايات المتحدة اليوم التزامها بعدم استخدام الاراضي العراقية ضد أي بلد أخر في اشارة الى تصاعد صراعها مع ايران والمخاوف المنتشرة في المنطقة من اندلاع حرب بين البلدين.

واشارت الى استمرارها بتدريب وتجهيز القوات العراقية وتقديم المشورة لها.

وشدد القائم بالأعمال في السفارة الاميركية في العراق جوي هود خلال اجتماع مع قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بغداد الاحد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق كواحد من أهم شركاء أميركا الإستراتيجيين في المنطقة وأهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة.

وعبر هود عن تثمين الولايات المتحدة لجهزد القوات العراقية وقال ان بلاده كانت واثقة تماماً بتصميم قوات الأمن العراقية في الحفاظ على سلامة الناس.



وأكد استمرار بلاده

في شراكتها مع قوات الأمن العراقية من خلال تقديم المشورة والتدريب لها وتجهيزها في جهودها للقضاء على تنظيم "داعش" باعتباره تهديداً للعراق.

وأشار الى ان الولايات المتحدة ستواصل عملها عملها لتحسين العمل المشترك والتواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية.

وشدد القائم بالأعمال هود أيضاً على التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي بلد آخر في اشارة الى تهديدات الحرب الحالية بين واشنطن وطهران والمخاوف العراقية من ان يكون ساحة لهذه الحرب بين البلدن.

والاربعاء الماضي أمرت واشنطن موظفيها غير الاساسيين في العراق بمغادرته فورا وطالبتهم بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن موضحة ان هذا الامر بالمغادرة الملزمة يعد مناسبا في ضوء الظروف الامنية الحالية نتيجة تصاعد الازمة بين ايران والولايات المتحدة.

لكن المسؤولين الأميركيين حرصوا على القول الأربعاء إن القرار المتعلق بالموظفين الاميركيين في العراق لا يعني أن هناك عملا عسكريا وشيكا للولايات المتحدة ضد إيران أو أحد حلفائها في المنطقة.

ومع ذلك واصلت واشنطن تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية، بحسب قولها فأرسلت مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من نوع بي-52 وسفينة حربية إضافية وبطارية صواريخ من نوع باتريوت الى المنطقة.

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