2019/05/19 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بالعثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “تم العثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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