2019/05/19 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0oI4TCKwTcQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق أغنى البلدان والعراقي أفقر إنسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق أغنى البلدان والعراقي أفقر إنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).