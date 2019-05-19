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شاهد بالفيديو.. العراق أغنى البلدان والعراقي أفقر إنسان


شاهد بالفيديو.. العراق أغنى البلدان والعراقي أفقر إنسان
2019/05/19 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 0oI4TCKwTcQ

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