2019/05/19 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق أغنى البلدان والعراقي أفقر إنسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0oI4TCKwTcQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق أغنى البلدان والعراقي أفقر إنسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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