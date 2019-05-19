2019/05/19 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن العثور على منصة إطلاق صاروخ الكاتيوشا أمام الجامعة التكنولوجية يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن العثور على منصة إطلاق صاروخ الكاتيوشا أمام الجامعة التكنولوجية وكالة خطوة برس.

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