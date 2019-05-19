القوات الامنية تبدأ بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء

2019/05/19 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بأن القوات الامنية بدأت بتفتيش جميع المناطق القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "القوات الامنية بدأت بتفتيش جميع المناطق القريبة من الخضراء وتحديدا الصالحية والجمهورية ومحمد القاسم ولم يتم العثور على اي شيء".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.

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