2019/05/19 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم لمسؤول امريكي: بامكان العراق لعب دور الوسيط لانهاء التوتر بين طهران وواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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