هل سيحدث نقص في السوق النفطية؟

2019/05/19 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لم يستبعد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، حدوث نقص للنفط في السوق العالمية في الصيف المقبل على خلفية زيادة الطلب المحتملة.وفي ختام اجتماع عقدته لجنة المراقبة الوزارية التابعة لمنظمة “أوبك” والدول المصدرة للنفط من خارجها، في جدة، قال نوفاك في تصريح صحفي: “هناك احتمال لحدوث نقص في حال نمو الطلب […]

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