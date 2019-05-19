العمل تدعو المشمولين براتب الاعانة تحديث عناوينهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة

2019/05/19 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشمولين براتب الاعانة الاجتماعية ممن لديهم البطاقة الذكية ولم يزرهم الباحث الاجتماعي خلال عام 2019 الى تحديث عناوينهم الصحيحة عبر استمارة التحديث المنشورة عبر موقع الوزارة الالكتروني.وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الهيئة جمال بلال ان الوزارة قامت بنشر اسماء المشمولين بالتحديث على الموقع الالكتروني والبالغ عددهم اكثر من 300 ألف اسرة، داعيا اياهم لعدم مراجعة الاقسام وانما تحديث بياناتهم عبر استمارة الموقع لتجنب ايقاف راتب الاعانة او قفل البطاقة الذكية.

واضاف ان تحديث بيانات المشمولين يعود لوجود تغيير في محل السكن او خطأ في رقم الهاتف، فيما اشار الى ان المشمولين الذين تمت زيارتهم من قبل الباحث الاجتماعي البالغ عددهم اكثر من مليون اسرة غير مطلوب منهم التحديث، مؤكدا استمرار اعاناتهم.

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