نائب يتهم وكيل الداخلية بإرسال الضباط والمنتسبين الى الموت ويطالب بإقالته فوراً

2019/05/19 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اتهم النائب في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي محمد بدر ناصر بارسال الضباط والمنتسبين الى الموت مطالبا باقالته فورا.وذكر الربيعي في بيان ان “وكيل الداخلية فاشل وسيء التخطيط ويسعى لارسال مجموعة من المنتسبين في شرطة الطاقة والمنشأت الى مناطق حدودية في نينوى وأماكن ومحافظات اخرى دون الاكتراث الى خطورتها عدم مراعاة التخصص في عملية التنقل ، الربيعي أكد ان هذا التصرف لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي”.

واضاف ان “مدير شرطة اللواء قاسم التميمي قد يضع المئات من المنتسبين لقمة سائغة بيد الاٍرهاب خصوصاً بعد رميهم في جغرافية غير متعودين عليها ويجهلون طبيعة المنطقة والية التعامل مع تضاريسها ، مضيفاً ان تلك المناطق بحاجة الى قوات متدربة ومجهزة بشكل يوازي خطورتها وصعوبة التنقل فيها لاسيما وان ما تبقى من عصابات داعش الاجرامية مازالت تتخذ من بعض تلك الاراضي اوكاراً لها لانها فقدت المواجهة مع القوات الامنية والحشد الشعبي”.

وبين ان “ارسال قطعات من شرطة الطاقة قد يؤدي الى خسائر جسمية في اروح ابنائنا واخوتنا من المنتسبين ، مطالباً رئيس الوزراء باقالة الوكيل فوراً بعد اصراره على هكذا قرار مجحف ورفضه الاستماع الى آراء المختصين في الشأن الامني والعسكري وعدم السماح الى هكذا شخصيات تتحكم بمصير الآلاف من المنتسبين والضباط لغايات نشعر انها صدرت لغايات سياسية تقف خلفها عملية ابتزاز كبيرة”.

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