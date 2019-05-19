2019/05/19 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشق سكان قرية هندية أنثى فيل بالحجارة، أثناء وضعها لمولودها، مما أشعل غضبها ودفعها للهجوم عليهم، ليسقط قتيل واحد على الأقل.وفي التفاصيل أن بعض السكان المحليين في قرية أنجاشيولي قاموا برشق أنثى الفيل بالحجارة خلال وضعها لمولودها، مما أثار غضبها الشديد، لتندفع بجسدها تجاههم وتدهس أحدهم حتى الموت، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأظهرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند:أنثى فيل غاضبة تدهس رجلا حتى الموت وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند:أنثى فيل غاضبة تدهس رجلا حتى الموت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند:أنثى فيل غاضبة تدهس رجلا حتى الموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).