بالوثيقـة : الحكم على نائب سابق بغرامة ماليـة مليون دينـار

2019/05/19 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنح الرصافة بغرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب السابق (جواد كاظم عيدان عبد) البولاني، وفق المادة ٤٣٤ ق ع ، بعد اتهامه لحركة عصائب اهل الحق بتزوير نتائج الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨ .

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