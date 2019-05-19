الإعلام الأمني: إنفجار الخضراء لم يتسبب بأي خسائر

2019/05/19 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اكد الاعلام الامني، الاحد، ان “الانفجار الذي حصل في المنطقة الخضراء لم يتسبب باي خسائر.وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان “سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر والتفاصيل لاحقا” ١٩ آيار ٢٠١٩”.

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