وزير الشباب العبيدي يصل اسبانيا ويلتقي برئيس ريال مدريد

2019/05/19 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الى العاصمة الاسبانية مدريد، تلبية لدعوة رسمية من نادي ريال مدريد الاسباني.ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلاً: “خلال لقاءنا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والدعوة التي تلقتها من النادي الملكي للبحث في سبل التعاون المشترك من خلال عدة مشاريع مهمة للرياضة العراقية والتي سنكشف عنها

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