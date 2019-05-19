2019/05/19 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / السهيل يعلن عن استحداث جامعة حكومية في قضاء المحاويل في محافظة بابل

19/05/2019 21:41:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، إستحداث جامعة حكومية في محافظة بابل.

وذكر بيان لمكتب الوزير تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، على استحداث جامعة حكومية في قضاء المحاويل في محافظة بابل مع فتح كليات خاصة للبنات فقط".

وأضاف البيان "تم توجيه كتاب الى مجلس محافظة بابل مجلس بلدي المحاويل والقائمقامية لتحديد الارض لاقامة هذه الجامعة واعتمادا على مخاطبات رسمية بهذا الشأن".

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