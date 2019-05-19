2019/05/19 | 21:55

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الأخبار المحلية

الأحد 19 مايو 2019 | 09:54 مساءً | عدد القراءات : 3

مجلس النجف ينتخب العميد فائق فليح حسن سكر آل ثعبان قائداً لشرطة المحافظة

مجلس النجف ينتخب العميد فائق فليح حسن سكر آل ثعبان قائداً لشرطة المحافظة

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