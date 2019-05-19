الحكم على 10 مدانين بالسجن المشدّد لمدة 15 عام

2019/05/19 | 21:59

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أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة إصدار تنفيذ قرار حكم بحق عشرة

مدانين من قبل المحاكم المختصة بالمحافظة بالسجن المشدد لمدة 15

سنة.وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء ": ان القضاء العراقي اصدر قراره بحق

متهمين في محافظة كربلاء بقضية سطو مسلح بعد ان كانت شرطة

المحافظة قد ألقت القبض عليهم في وقت سابق.ولفت البيان " : انه تم الحكم ايضاً مِن قبل المحكمة المختصة

على ثلاثة مدانين بقضية السرقة وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون

العقوبات العراقية بالسجن مدة ٦ سنوات.

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