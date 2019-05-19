2019/05/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء المقدسة ..



حجز ومصادرة عشرات الدراجات النارية المخالفة بأصول القيادة الآمنة (صور)

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت عن إحتجازها

ومصادرتها عشرات الدراجات النارية وخصوصا من اللذين يمارسون الالعاب

البهلوانية في الشوارع والطرقات العامة وذلك لمخالفتهم لقواعد السير

والسلامة المرورية.وقال المتحدث الرسمي بأسم قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت

العقيد علاء الغانمي، حسب توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد

علي زويني، وبناء" على كثرة الشكاوي ضد اصحاب الدراجات النارية

المخالفة، قامت تشكيلاتنا بالاشتراك مع مفارز الشؤون الداخلية

والأمن بحملة واسعة وبالتعاون مع شرطة المرور بالقبض على اصحاب

الدراجات النارية المخالفة للقوانين والأنظمة المرورية وغير المسجلة

.

واضاف ان الحملة شملت إحتجاز العشرات من الدراجات النارية

والاشخاص الذين يقومون بالألعاب البهلوانية في الشوارع العامة

بالإضافة لمن يستخدمون مضخم الصوت مما يسبب إزعاج

المواطنين.ودعا الغانمي:" أصحاب الدراجات الى مراجعة دائرة المرور لغرض

تسجيل دراجاتهم اصوليا والالتزام بأصول القيادة الآمنة التي حددتها

الانظمه والقوانين المرورية لتجنب الحوادث المرورية والمحافظة على

سلامتهم وايضا لتجنب المسائلة القانونية .

واصدرت قيادة الشرطة عدد من التعليمات ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء المقدسة .. حجز ومصادرة عشرات الدراجات النارية المخالفة بأصول القيادة الآمنة (صور)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء المقدسة .. حجز ومصادرة عشرات الدراجات النارية المخالفة بأصول القيادة الآمنة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).