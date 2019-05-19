في اخر مباريات الليجا.. برشلونة يتعادل مع إيبار

2019/05/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض إيبار التعادل الإيجابي على ضيفه وبطل الليغا برشلونة بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد, على ملعب إيبوروا، في آخر مواجهات الموسم بدوري

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