2019/05/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان يسيطرون على عدد من المواقع في منطقة مجازة الحدودية بعسير في السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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