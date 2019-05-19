بالوثيقة لـ

2019/05/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ادانت محكمة جنح الرصافة ، اليوم الاحد، المدان "جواد كاظم عيدان عبد البولاني" بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار وفق احام المادة

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