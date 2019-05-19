اجتماع برلماني امني عاجل على خلفية قصف المنطقة الخضراء

2019/05/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعقد لجنة الامن والدفاع النيابية اجتماع وصفته بالعاجل بعد قصف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد.وابلغ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي لشفق نيوز، "يوم غد اللجنة سوف تعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة قضية قصف المنطقة الخضراء والاطلاع على التقرير الأمني والاستخباراتي العراقي بشأن عملية القصف".وسقط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر.بحسب مركز الاعلام الامني.وابلغ مصدر امني شفق نيوز ان الصاروخ سقط بالقرب من السفارة الامريكية التي اطلقت صافرات الانذار على الفور عقب الانفجار.

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