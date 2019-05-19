2019/05/19 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شيخان في اطار برنامجه لتقديم المساعدات الى النازحين زار اليوم الاحد 19.05.2019 ، القنصل الاماراتي لدى اربيل السيد احمد الظاهري الى مخيم الشيخان و قصر الامارة في الشيخان و معبد لالش المقدس.حول هذه الزيارة تحدث مستشار المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى “كريم سليمان” ل”ايزيدي 24″ و اكد على انه ” كانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل الإماراتي يزور مخيم الشيخان و قصر الامارة و معبد لالش المقدس) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل الإماراتي يزور مخيم الشيخان و قصر الامارة و معبد لالش المقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).