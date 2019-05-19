برنامج “گوهەرین” مع خيرهات بدرفان الحلقة الرابعة عشر

2019/05/19 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بەرنامێ “گوهەرین” دگەل “خێرهات بێدەرڤان” خەلەکا چاردێ #ايزيدي٢٤_Ezidi24

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