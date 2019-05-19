اصابة سيدة بطلق ناري من مشاجرة في مباراة لكرة القدم في الشطرة

2019/05/19 | 22:04

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة اثناء مباراة لكرة القدم في قضاء الشطرة شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة اثناء مباراة لكرة القدم في قضاء الشطرة شمالي المحافظة .

وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان المشاجرة اندلعت بالسلاح الناري في ملعب لخماسي كرة القدم ، ما تسبب باصابة سيدة في الـ 29 من العمر بطلق ناري طائش .

واوضح ان الشرطة هرعت الى مكان الحادث واعتقلت سبعة اشخاص من طرفي المشاجرة ، واوقفتهم بناء على المادة 413 من قانون العقوبات العراقي .

وبين ان السيدة المصابة نقلت الى المستشفى لتلقي العلاج ، وتقدمت من هناك بالشكوى ضد طرفي المشاجرة .انتهى،ت ع ح .

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