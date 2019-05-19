وزارة التجارة توضح اسباب ايقاف العمل في سايلو الدور

2019/05/19 | 22:04

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(المستقلة)…أوضحت وزارة التجارة، الأحد، أسباب إيقاف العمل في سايلو الدور، فيما أكدت أنه سيتم إعادة العمل به صباح يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـوكالة الصحافة المستقلة ، إن “أحد منتسبي الاجهزة الامنية أقدم، اليوم، على اعتقال فاحصي المختبر الموجودين في سايلو الدور، الامر الذي اضطر عاملي السايلو على ايقاف العمل”.

وأضاف حنون، أن “اعتقال الفاحصين جاء لاسباب مجهولة، لا تعرفها وزارة التجارة”، مشيراً إلى “توقف عمليات فحص سيارات التسوق للفلاحين”.

وأشار إلى ان “وزير التجارة محمد العاني وجّه بإعادة افتتاح سايلو الدور للفلاحين صباح يوم غد الاثنين”.

وكان مصدر محلي في محافظة صلاح الدين قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بأن سايلو الدور أغلق ابوابه امام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة، مشيرا الى تراكم طوابير الشاحنات وتذمر المزارعين.

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