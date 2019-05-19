الحكيم يؤكد ان العراق بامكانه لعب دور الوسيط لانهاء التوتر بين طهران و واشنطن

2019/05/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خلال لقائه احد المسؤولين الامريكيين، الاحد، أن العراق بامكانه لعب دور الوسيط لانهاء التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، وكالة الصحافة المستقلة ، نسخة منه، إن “الحكيم استقبل اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة”.

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