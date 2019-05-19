نائب عن نينوى: حرائق الحنطة جزء من برنامج تخريبي واسع

2019/05/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال، حرائق الحنطة "جزء من برنامج تخريبي واسع".

وقال اقبال في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" حرائق الحنطة جزء من برنامج تخريبي واسع، كثير من الحوادث الغريبة سيشهدها البلد وهي جزء من سياسة التركيع يمارسها اكثر من طرف".



وأضاف" الحكومة في حالة من فقدان الوزن او فقدان الوعي او هي تتصنع ذلك لكي لا تصارح شعبها"، مشيرا الى ان" من يراهن على سكوت الناس على ارزاقها واهم {فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق}".وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية التهمت النيران مئات الدوانم من الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير قبل أيام على موسم الحصاد بمناطق متفرقة من محافظات ديالى صلاح الدين وكركوك.انتهى

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