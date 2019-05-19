مجلس النجف ينتخب {آل فرعون} قائداً جديداً لشرطة المحافظة {موسع}

2019/05/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} أنتخب مجلس محافظة النجف الأشرف، قائداً جديداً لشرطة المحافظة.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس لمحافظة انتخب في جلسته التي عقدها مساء اليوم العميد {فائق فليح آل فرعون الفتلاوي} قائداً لشرطة المحافظة".وصوت 20 عضواً من أصل 27 على الفتلاوي.يشار الى ان انتخاب قائد شرطة جديد للنجف يأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة قبل أيام بين أنصار التيار الصدري "ومنشقين فاسدين" تسببت بسقوط قتلى وجرحى وحرق ممتلكات خاصة ومول تجاري وسط اتهام لقيادة الشرطة بعدم فرض الأمن.وشكل مكب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لجنة للتحقيق في أحداث النجف ووعد بإعلان نتائجها.انتهى

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