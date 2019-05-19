بالوثيقة.. القضاء الأعلى يصدر حكماً على وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني

2019/05/19 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسيب الوثيقة فإن الحكم جاء بعد اتهامه لحركة عصائب اهل الحق بتزوير الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨.وحكمت المحكمة على البولاني بغرامه مالية وفق المادة ٤٣٤ ق ع.انتهى.ص.هـ.ح.

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