سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد

2019/05/19 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الغدير بسقوط قذيفة صاروخية قرب السفارة الأمريكية ببغداد في المنطقة الخضراء.

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