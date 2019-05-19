2019/05/19 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النجف الاشرف ينتخب فائق فليح آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النجف الاشرف ينتخب فائق فليح آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة وكالة خطوة برس.

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