مجلس النجف ينتخب آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة

2019/05/19 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع في محافظة النجف، الاحد، بأن مجلس المحافظة انتخب فائق آل فرعون قائدا لشرطة النجف.وقال المصدر في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "مجلس محافظة النجف عقد جلسته، اليوم بحضور 27 عضوا".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "20 عضوا من اصل 27 صوتوا على انتخاب فائق آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة".

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