2019/05/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: الالاف يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لجهود محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: الالاف يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لجهود محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: الالاف يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لجهود محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).