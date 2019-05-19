2019/05/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: مجلس محافظة النجف الاشرف ينتخب فائق فليح قائدا للشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: مجلس محافظة النجف الاشرف ينتخب فائق فليح قائدا للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).