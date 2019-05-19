الحكيم: العراق قادر على لعب دور الوسيط لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن

2019/05/19 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد

رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خلال لقائه احد المسؤولين الامريكيين، الاحد،

أن العراق بامكانه لعب دور الوسيط لانهاء التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال

مكتب الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الحكيم استقبل

اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، وبحثا العلاقات الثنائية

بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة”.

واضاف

المكتب، أن “المجتمعين اكدوا أن التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير يبعث القلق

لدى جميع دول المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها”، لافتا الى ان “الحكيم رحب

في هذا الجانب ببعض التصريحات الأخيرة التي تشير إلى حرص الطرفين على تخفيف حدة الصراع”.

وتابع

المكتب، ان “رئيس تيار الحكمة دعا إلى أن يكون ذلك مقدمة للوصول إلى حلول مناسبة

وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب وسياسات الحصار”.

ونقل

المكتب عن الحكيم قوله، إن “للعراق علاقات وثيقة مع الطرفين تمكنه من أن يؤدي

دور الوسيط لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة التوتر، كما أكدنا أن أمن البعثات الدبلوماسية

في العراق من مسؤولية الدولة العراقية وفي المقابل فإن على هذه البعثات أن ترسل رسائل

إيجابية عن الوضع السياسي والأمني في العراق بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة تزول أمامها

كل الأسباب الموجبة لمغادرة موظفي أو رعايا هذه البعثات للأرض العراقية”.

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