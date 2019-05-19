انتخاب “فائق فليح ال فرعون” قائدا لشرطة محافظة النجف

2019/05/19 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

انتخب

مجلس محافظة النجف،الاحد ، فائق آل فرعون قائداً لشرطة المحافظة.

وقال المتحدث باسم المجلس حسن الزيدي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “20 عضواً من مجلس محافظة النجف صوتوا على انتخاب العميد فائق آل فرعون قائداً لشرطة المحافظة”.

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