الزراعة تصدر بياناً بشأن الخسائر في حقول صلاح الدين

2019/05/19 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعتبرت

وزارة الزراعة، الأحد، الخسائر التي يتم الحديث عنها في حقول محافظة صلاح الدين مبالغ

فيها، فيما أكدت أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق خلال ساعات.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الحديث عن حجم الخسائر

في حقول المحافظة مبالغ فيه حيث ان الحرائق لم تأتي على عدد المحاصيل الذي يجري تداوله

في وسائل الاعلام”.

وأضافت

“أنها تحركت منذ اللحظة الاولى لمتابعة الموضوع سيما، وأن البلاد على اعتاب الاكتفاء

الذاتي من المحاصيل الستراتيجية وفي مقدمتها الحنطة والشعير”, مؤكدة “لن

نقف مكتوفي الايدي حيال ما يجري من عملية حرق ممنهجة قد تتسبب بضياع الثروة الوطنية

وخسائر الفلاحين والمزارعين لأرزاقهم”.

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