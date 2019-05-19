انتشال جثث لثلاثة غرقى في دجلة

2019/05/19 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية شرطـة نجدة بغداد، الاحد، انتشال ثلاث جثث من قبل مفرزة غواصي النجدة النهرية، مشيرة إلى انه تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.وذكر اعلام النجدة في بيان اليوم، ان “مفارز الغواصين في مديرية نجدة بغداد تمكنت من انتشال جثة مواطن تولد 2001 يسكن منطقة الشعب من داخل مشروع صدر القناة […]

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