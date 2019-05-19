بالصور.. معاونية التدريب في الحشد الشعبي تخرج

2019/05/19 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت معاونية التدريب في هيئة الحشد الشعبي دورة تأهيل القيادات دورة (١٥) في مدرسة القيادة والاركان بمشاركة كافة الالوية والمديريات.جاءت الدورة تحت شعار "التدريب مسؤولية الجميع" وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بجعل العام الحالي عام التدريب.

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