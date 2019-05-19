بالصور.. منصة اطلاق الصاروخ الذي استهدف السفارة الامريكية و المنطقة الخضراء الليلة

2019/05/19 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عثر على منصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية الليلة.ونشر الناشط المدني ستيفن نبيل انه “تم العثور على منصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية في الطريق الخدمي مقابل الجامعة التكنلوجية مجاور الخط السريع.واكد الاعلام الامني عدم حصول أي خسائر بسبب الاستهداف.

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